Les manifestations qui ont eu lieu le 1er juin 2023 : Perte de production de 12 000 m3 par jour à Dakar

Agence Liberté :



Lancement de cocktails Molotov par des manifestants, leur permettant d'accéder à l'agence.



3 véhicules incendiés (2 de SEN'EAU et 1 de GTHE).

Vitres cassées et bureau de recouvrement saccagé.

Les manifestants sont revenus une deuxième fois pendant la nuit, pour piller les lieux, notamment les ordinateurs.



Agence Pikine :



Groupe électrogène brûlé et vitres cassées.





Agence Guédiawaye 2 :



2 véhicules incendiés (1 de SEN'EAU et 1 de GTHE).

Locaux complètement saccagés.

1 agent de sécurité blessé.



Agence de Parcelles Assainies :



Centre d'accueil brûlé.

Vitres cassées.

Ordinateurs et climatiseurs détruits.



Agence de Rufisque 1 :



Vitres cassées suite à un repli des forces de l'ordre dans l'agence.

Station de Thieudème :



Dégâts très importants rendant l'usine inexploitable.

Poste de garde incendié.

Local de chloration endommagé.

Vol des portes des locaux électrique et de chloration, ainsi que de l'entrée de la station.

Local électrique et hydraulique saccagé avec destruction de tous les équipements.

Extincteurs volés.

Saccage des regards de câbles, de la fosse de vidange de la chloration et des ventouses.

Local de supervision et local électrique endommagés.

Conséquence :



Perte de production de 12 000 m3 par jour.

Des solutions à court et moyen terme sont envisagées pour combler ce déficit, notamment l'autorisation de SONES de pousser la production de KMS 3 à 6 000 m3/jour et la mise en place d'une pompe en manuel dans les deux semaines, sous réserve de faisabilité après un diagnostic approfondi des dégâts. Des travaux de réhabilitation globale sont également prévus sur une période de 6 mois, pour améliorer la sûreté du site d'exploitation.



Malgré plusieurs sollicitations, les forces de gendarmerie locales n'ont pas réagi aux incidents.



Nous continuerons à assurer la continuité des services dans la mesure du possible, en poursuivant les interventions sur le terrain. Dans les régions, l'activité est normale, à l'exception de l'agence de Bignona, qui est fermée en raison de manifestations à proximité.



Nous sommes conscients de l'impact de ces attaques sur le réseau hydraulique, privant Dakar d'eau. Il est essentiel de condamner ces actes de vandalisme et de faire preuve de solidarité pour surmonter cette crise.



