Les mots forts de Salah avant la finale : «Aujourd'hui, c’est une histoire de vie ou de mort »

Ce dimanche, l’Egypte défie le Sénégal pour le compte de la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Très attendu pour porter les Pharaons vers une 8e sacre dans la compétition, le capitaine Mohamed Salah est conscient de la pression qui lui pèse sur les épaules et il sent prêt à l’assumer jusqu’au bout.





«La clé ? C’est de jouer plus que d’habitude. Les trois derniers matchs on savait que c’était une finale avant la mort. Aujourd'hui, c’est une histoire de vie ou de mort et offrir un nouveau titre pour l’Egypte. C’est spécial de gagner avec son pays. Je voudrais avoir cette sensation de remporter avec mon pays. Je suis enthousiaste pour gagner et nous allons donner pour soulever le trophée.»



Face à la presse, à la veille de ce choc contre son coéquipier en club, Sadio Mané, Mo Salah est optimiste. Le capitaine des Pharaons veut gagner le trophée à tout prix et avoue le plaisir de jouer contre son ami et coéquipier, Sadio Mané.



«Cest un plaisir de jouer contre le Sénégal contre Mané. On s’est vu après le match face au Maroc et on s’est dit que si on jouait face à face en finale serait une bonne chose. En finale de 2017 on était fatigué et on était obligé de changer de tactique. Maintenant nous avons un très bon groupe. Nous n’avons pas été chanceux en 2017 et j’espère qu’on aura cette chance de gagner demain. Je peux vous dire que je suis concentré sur le match de demain. Tout le groupe se prépare pour cette finale. C’est un peu trop tôt de parler du Ballon d’or. Je suis concentré pour gagner le match de demain. C’est spécial de gagner avec son pays. Je voudrais avoir cette sensation de remporter avec mon pays. Je suis enthousiaste pour gagner et nous allons donner pour soulever le trophée», a-t-il déclaré.

