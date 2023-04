Les neuf anciens Tirailleurs sénégalais sont arrivés à Dakar Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2023 à 21:26 | | 0 commentaire(s)|

Neuf tirailleurs sénégalais qui ont décidé de rentrer définitivement au Sénégal sont arrivés à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD), ce28 avril, en provenance de la France. Ils ont été accueillis par le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, et la ministre des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall. Les neuf Tirailleurs, âgés entre 85 et 96 ans, avaient servi dans l'armée française notamment durant les guerres d'Indochine et d'Algérie. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-neuf-anciens-tirailleurs-s...

