Les nominations en Conseil des ministres de ce Mercredi 20 Avril 2022 Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 22:48 | | 0 commentaire(s)|

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Abdoulaye COLY, Spécialiste en Développement communautaire, est nommé Président du Conseil d’administration de l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture ; Monsieur Salif DIEDHIOU, Docteur en Histoire des Sciences et des Techniques, est nommé Directeur général de l’Ecole nationale des Arts et Métiers de la Culture ; Monsieur Magatte CAMARA, Enseignant-chercheur, est nommé dans les fonctions de professeur titulaire, spécialité : Chimie des matériaux inorganiques, à l’UFR des Sciences et Technologies de l’Université Assane SECK de Ziguinchor.

Fait à Dakar, le 20 avril 2022

Le Ministre des Collectivités Territoriales,

du Développement et de l’Aménagement des

Territoires, Porte-Parole du Gouvernement



Oumar GUEYE

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Les-nominations-en-conse...

Accueil Envoyer à un ami Partager