Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 12 Janvier 2021

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Maatham BA, est nommée Président du Conseil d’Administration du Centre National de la Fonction publique locale et de la Formation ; Monsieur Abdou Khadre NDIAYE, Titulaire d’un Master 2 en Gestion des Organisations, est nommé Directeur général du Centre National de la Fonction publique locale et de la Formation ; Monsieur Modou BOP, Commissaire de Police divisionnaire, est nommé Directeur du Centre de Recueil et d’Enregistrement des Données et Informations Policières (DACORE).

