Les nominations en conseil des ministres

Monsieur Mamadou Abdoul DIOP, Enseignant-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, matricule de solde n° 609011/E, est nommé Professeur titulaire de classe normale.



Monsieur Ahmadou Bamba SOW, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°607 963/E, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Abdou Ka DIONGUE, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°609 878/T, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Ngalla DJITTE, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°607 964/O, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Cheikh Talibouya DIOP, Enseignent-chercheur à l’UFR des Sciences Appliquées et de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint Louis, matricule de solde n°607 884/A, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Ousmane SALL, spécialité : Informatique option Web sémantique à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences et Technologies (UFR SET) de l’Université de Thiès, matricule de solde n° 110 002/B, nommé Professeur titulaire de classe normale ;



Monsieur Ibrahima BARRY, Inspecteur principal des Impôts et des Domaines, matricule de solde 600 806/H, est nommé Directeur du Contrôle interne à la Direction générale des Impôts et des Domaines, en remplacement de Monsieur Mor Diara DIOP, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.





