Les « open universities » : une autre vision de l’enseignement à distance Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



En ces temps bouleversés par la pandémie mondiale, les systèmes scolaires se sont vus contraints du jour au lendemain d’assurer, bon an mal an, une « continuité pédagogique » et l’enseignement à distance, jusque-là assez confidentiel et réservé à des situations spécifiques comme la maladie, a concerné tous les élèves, du primaire au bac e...





Source : Un article de Emilie Remond - Chercheuse associée au laboratoire TECHNE, Université de Poitiers. Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Les-open-universiti...

Accueil Envoyer à un ami Partager