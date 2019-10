Les partisans de Sory Kaba avertissent le chef de l’Etat : « Macky Sall augmente les mécontents à Fatick » Les partisans de l’ancien Directeur des sénégalais de l’extérieur sont remontés contre le président de la République. Ils avertissent le chef de l’Etat sur les conséquences que le limogeage de Sory Kaba pourrait avoir pour lui notamment à Fatick.

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Octobre 2019 à 11:05

Proche de Sory Kaba et militant apériste à Fatick, Bob Sène s’est dit particulièrement surpris par cette décision du président de la République.

« On interroge sérieusement le président sur les raisons de ce limogeage. Car c’est lui-même qui a dit à tous les sénégalais qu’il ne peut pas faire un troisième mandat. Sory Kaba n’a fait que répéter ce que lui-même a déjà dit », a-t-il déclaré sur la RFM.

Accusant le Directeur du Soleil d’être l’un des instigateur de ce limogeage, il embraye, « C’est Yakham Mbaye lui-même, qui avait théorisé la dynastie Faye-Sall. Il a fait beaucoup pire que Sory Kaba ».

Et d’asséner : « Macky Sall augmente les mécontents à Fatick, mais le temps nous jugera ».

D’autres proches de l’ex Directeur des sénégalais de l’extérieur abondent dans le même sens et Macky sall, à « ne pas écouter les détracteurs ».



