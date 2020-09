Les points cruciaux à prendre en compte lors du choix d'un courtier Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 09:51 commentaire(s)|





Le choix du courtier avec lequel négocier peut être une tâche très lourde, surtout si vous ne savez pas ce que vous devez rechercher. Nous allons aborder les qualités que vous devez rechercher lorsque vous choisissez un courtier de change.



La sécurité



La première et principale caractéristique qu'un bon courtier doit avoir est un niveau de sécurité élevé. Après tout, vous n'allez pas remettre des milliers d’euros à une personne qui se dit simplement populaire, pas vrai ?



Heureusement, il n'est pas très difficile de vérifier la crédibilité d'un courtier de change. Il existe dans le monde entier des organismes de réglementation qui séparent les personnes dignes de confiance des personnes frauduleuses.

Avant même de penser à placer votre argent chez un courtier, assurez-vous que celui-ci est membre d’un organisme de réglementation sûr.



Les coûts de transactions



Quel que soit le type de cambiste que vous soyez, que cela vous plaise ou non, vous serez toujours soumis à des frais de transaction. Chaque fois que vous effectuez une transaction, vous devrez payer soit le spread, soit une commission.



Il vous faudra parfois sacrifier des transactions peu coûteuses au profit d'un courtier plus fiable. Assurez-vous de savoir si vous avez besoin de spreads serrés pour votre type de transaction, puis passez en revue les options dont vous disposez. Il s'agit de trouver le bon équilibre entre sécurité et faibles coûts de transaction.



Les dépôts et retraits



Les courtiers professionnels vous permettront de déposer des fonds et de retirer vos gains sans problème et dans le plus de devises possibles. Les courtiers n'ont vraiment aucune raison de vous rendre difficile le retrait de vos bénéfices, car la seule raison pour laquelle ils détiennent vos fonds est de faciliter le commerce.

Votre courtier ne détient votre argent que pour faciliter les transactions. Il n'y a donc aucune raison que vous ayez du mal à retirer les bénéfices que vous avez gagnés. Votre courtier doit s'assurer que le processus de retrait est rapide et sans embûche.



La plateforme de négociation



Dans le commerce des devises en ligne, la plupart des activités de négociation se font par l'intermédiaire de la plateforme de négociation des courtiers. Cela signifie que la plateforme de négociation de votre courtier doit être conviviale et stable.

Lorsque vous recherchez un courtier, vérifiez toujours ce que sa plateforme de négociation



L’exécution du trading



Il est obligatoire que votre courtier vous donne le meilleur prix possible sur le marché. Dans des conditions de marché normales (par exemple, liquidité normale, absence de communiqués de presse importants ou d'événements surprenants), il n'y a vraiment aucune raison pour que votre courtier ne vous exécute pas au prix du marché ou à un prix très proche de celui que vous voyez lorsque vous cliquez sur le bouton "acheter" ou "vendre".



Par exemple, si vous disposez d'une connexion internet stable, si vous cliquez sur "acheter" l'EUR/USD à 1,3000, vous devriez être approvisionné à ce prix ou à quelques micro-pips près. La vitesse à laquelle vos ordres sont exécutés est très importante, surtout si vous êtes un scalpeur. Une différence de quelques pips dans le prix peut vous rendre la tâche difficile pour gagner un trade.

