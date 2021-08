Les pour et les contre de la fin de la gratuité des tests Covid Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 22:50 | | 0 commentaire(s)|





Source : En France, qui aujourd’hui bénéficie des conditions parmi les plus favorables pour le dépistage du Covid en Europe, l’avis sur la fin des tests gratuits divise la société aussi bien que les spécialistes. Quels sont les pour et les contre de cette mesure dont l’entrée en vigueur est prévue à la mi-octobre? Sputnik fait le point.Source : https://fr.sputniknews.com/societe/202108131045997...

