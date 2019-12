Les résultats du deuxième tour attendus mercredi en Guinée Bissau

Alors que les dépouillement se poursuivent, la porte-parole de la Commission nationale électorale (CNE), Felisberta Vaz Moura, a indiqué dans la soirée que les résultats seront annoncés mercredi 1er janvier.

Elle a exhorté les candidats et les médias nationaux internationaux à s'abstenir de véhiculer des informations liées aux résultats de ce scrutin.

Madame Felisberta Vaz Moura a saisi l'occasion pour réfuter les informations véhiculées sur les réseaux sociaux relatives à une tentative de fraude électorale.

Elle a demandé aux populations de rester calme, sereines et vigilantes contre les manœuvres visant à compromettre le déroulement du processus électoral qui se veut pacifique et ordonné.

M. Pereira, 56 ans, ingénieur en génie civil qui promet d'accélérer le développement du pays, était face à Umaro Sissoco Embalo, un général de brigade de réserve de 47 ans, qui appelle tous les Bissau-guinéens, dont ceux de la diaspora, à venir contribuer au développement de leur pays..

BBC