Les révélations de Abdoulaye Wilane sur la "mystérieuse maladie" de Tanor Dieng

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Avril 2019

Le porte-parole du Parti Socialiste (PS), Abdoulaye Wilane, tient à rassurer sur l'état de santé du Secrétaire général de son parti qui séjourne actuellement en France. Le maire socialiste de Kaffrine de préciser que son leader souffre, en effet, d'une sorte asthénie générale, méchante et sévère, le tout sur fond d'anémie…



"Ousmane Tanor Dieng n'est pas cloué au lit et il n'est pas dans un hôpital. Il est simplement arrivé -après avoir tant donné parce qu'il n'a pas pris de congé depuis 26 ans, et que nous sortons d'une campagne pour le parrainage et la Présidentielle-, qu'il a pris un coup de fatigue", déclare-t-il dans un entretien à Walf Quotidien.

