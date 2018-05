Les secrets pour avoir (et garder) une bonne érection

IL EXISTE DES ÉRECTIONS INVOLONTAIRES

Vrai : la seule érection qui n'a pas besoin d'être stimulée est celle qui se produit le matin. Elle se produit en réalité durant les phases de sommeil paradoxal. Lors de ces périodes, le système «sympathique » qui maintient la plupart du temps la verge au repos par de petits muscles ne contrôle plus la situation. Les muscles se relâchent. « L'érection nocturne, les mouvements et les gestes involontaires n'ont rien à voir avec un rêve érotique », explique avec le docteur Pierre Desvaux, andrologue et sexologue.



A l'adolescence, la simple vue d'une jeune fille séduisante peut provoquer une érection, mais cette réactivité perd de sa splendeur au fil de temps et du contrôle des émotions.



L'ALCOOL NUIT À L'ÉRECTION

Vrai et faux. Cela dépend de la quantité d'alcool absorbée. La consommation d'alcool à petite dose favorise le lâcher-prise et peut aider certains individus à se libérer sexuellement. Mais attention, trop d'alcool nuit vraiment à l'érection. Plus longue à venir, plus compliquée à tenir, l'érection n'aime pas l'abus d'alcool, l'éjaculation non plus.



« Le problème de l'alcool ? Gérer la bonne quantité. Car trop d'alcool empêche d'avoir une érection dure et longue. En effet, sous son influence, la circulation sanguine est modifiée, comme la sécrétion de la testostérone », explique le docteur Pierre Desvaux, andrologue et sexologue.



LA FRÉQUENCE DES RAPPORTS SEXUELS FAVORISE L'ÉRECTION

Vrai : plus un homme fait l'amour, plus il a d'intérêt pour l'acte sexuel, mieux il est armé pour maîtriser ses érections.



UN HOMME QUI N'A PAS D'ÉRECTION N'A PAS DE PLAISIR

Faux : l'érection est une mécanique hyper sensible. De manière générale, un homme stressé ou angoissé peut avoir des problèmes d'érection. «Quand votre partenaire n'a pas d'érection, c'est souvent qu'il a peur de décevoir ou qu'il est stressé » explique Pierre Desvaux. Le trouble de l'érection est une belle métaphore. Les hommes sont souvent dans la performance et ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Pour éviter de montrer leur faiblesse, certains d'entre eux, stressés, se mettent à l'abri du rapport sexuel et subissent des troubles de l'érection. Même quand le désir est présent, l'érection peut faire défaut.



POUR FAIRE DURER SON ÉRECTION, EXPRIMEZ VOTRE DÉSIR

Vrai : pour limiter la tension liée à l'érection, il est important pour le/la partenaire de montrer qu'il/elle aime son sexe en érection ou par des caresses, des baisers, des regards ou pourquoi pas même des paroles ! Il est important de montrer que votre plaisir n'est pas forcement lié à la pénétration ou à l'orgasme, mais aussi à la simple proximité physique sensuelle de votre corps contre le sien.



Apprenez à vous masser, à vous câliner sans chercher systématiquement à avoir de relation sexuelle. Et, ne l'oubliez pas, un simple baiser peut déclencher l'érection.



POUR MAINTENIR UNE ÉRECTION, JOUER AVEC CE QUI EXCITE VOTRE PARTENAIRE

Vrai : Votre partenaire a une petit faiblesse pour les sous-vêtements en coton ? Les jeux sexuels alimentaires ? Il est extrêmement sensible aux caresses des épaules ? Pour stimuler votre partenaire, utilisez vos atouts et ses « petites faiblesses ». « Sans devenir un objet sexuel, il est bon de savoir développer sa sensibilité sexuelle et sensuelle. Les hommes étant majoritairement stimulés par la vue, apprenez à connaître les codes d'attraction sexuelle de votre partenaire et à jouer avec », rappelle le docteur Pierre Desvaux, andrologue et sexologue.



IL FAUT LUI FAIRE REMARQUER SI SON ÉRECTION EST MOINS BONNE

Faux : il est indispensable de ne jamais faire de réflexions ni assassines, ni compatissantes (ne devenez pas sa mère). Il faut rester dans le registre de la tendresse. «Surtout n'interprétez absolument pas le trouble de l'érection personnellement. Ne vous formalisez pas d'une diminution de la rigidité. Elle peut revenir, si vous poursuivez vos caresses, peut-être avec plus d'ardeur et, dans le cas contraire, comprenez juste que votre partenaire n'est pas une machine, passez à autres chose, des caresses plus tendres, des câlins amoureux pour ne pas le mettre en porte à faux et laissez revenir l'érection plus tard » explique Pierre Desvaux. Il ne faut pas attacher d'importance à un trouble de l'érection passager, et surtout ne pas associer « Ne pas bander équivaut à ne pas être un homme et ne pas avoir de désir».



IL EXISTE UNE PÉRIODE PENDANT LAQUELLE UN HOMME NE PEUT PAS AVOIR D'ÉRECTION

Vrai : ce temps s'appelle période réfractaire. Cette période après l'éjaculation est le temps pendant lequel un nouvel orgasme est impossible. C'est un phénomène naturel contre lequel on ne peut pas lutter. Cette période évolue avec l'âge. D'extrêmement courte à 17 ou 18 ans, elle peut atteindre un jour ou deux à 80 ans. Elle dure en moyenne 2 à 3 heures.



« Cependant, vous pouvez noter que plus votre excitation plus élevée, plus cette période réfractaire peut être brève » explique Pierre Desvaux. Au fil de l'âge, on peut prescrire du Viagra, car un des effets bénéfiques de ce médicament, est de raccourcir cette période réfractaire d'1 heure à 10 minutes » conclut notre expert.







