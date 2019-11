Les sept incroyables bienfaits de la tomate La tomate ne se limite pas à donner un bon goût à nos petits plats, elle dispose également de vertus étonnantes pour la santé. C'est une grande source de potassium et de vitamine C. Elle contient également beaucoup d’eau et constitue un excellent antioxydant. La tomate aide l’organisme à lutter contre le stress oxydatif, premier facteur de vieillissement prématuré. Les tomates rouges donnent du tonus et aident à nettoyer l’organisme. Elles favorisent en outre la digestion. Celles à la couleur orange stimulent la digestion et l’élimination des toxines, elles donneraient également un coup de pouce au moral. Enfin, les tomates jaunes ont un rôle d’anti-fatigue. Elles ont une bonne incidence sur le foie, la digestion, le système nerveux. Il est bon à savoir que le lycopène (le pigment de la tomate) a une action anti-cancéreuse, surtout quand la tomate est cuite. Voici les 7 bienfaits





Une protection naturelle contre le soleil



En plus d’être délicieuse, la tomate aide la peau à se protéger des rayons du soleil. Elle aide également à la montée de mélanine qui favorise le bronzage (Bien sûr, cela ne veut pas dire pour autant qu’il faut oublier la crème solaire !).



Une peau plus belle



Une grande consommation de tomate permettrait également d’améliorer la texture et la couleur de la peau, rendant notre peau plus jolie!



Un allié minceur



Avec seulement 15 calories pour 100 grammes, la tomate est un aliment extrêmement peu énergétique. Pour autant, cela ne signifie pas qu’elle soit pauvre en vitamines et minéraux! Au contraire, 100 calories de tomates procurent 60 mg de calcium, 67 mg de magnésium, 2,7 mg de fer, 1,3 mg de zinc : les populations “fragiles” (femmes enceintes, personnes âgées, enfants, mais aussi personnes anémiques) ne devraient pas se limiter en tomates!



Facilite la digestion



Les tomates sont riches en fibres, connues pour faciliter le transit intestinal: leur plus grande concentration se trouve dans la peau et dans les graines du fruit.

Contre les calculs biliaires et l’hypertension



Le potassium et l’eau contenus dans la tomate permettent d’agir sur le bon fonctionnement des reins (permettant ainsi de dissoudre les calculs biliaires). Or, un bon fonctionnement rénal contribue à faire diminuer l’hypertension.



Un puissant antioxydant: contre le vieillissement



La tomate possède 3 des meilleurs antioxydants connus (la vitamine C, la vitamine E et le bêtacarotène) ce qui en fait un puissant anti-oxydant.



Permet de lutter contre le cancer



La tomate est également particulièrement riche en lycopène, dont l’intérêt en prévention des cancers est aujourd’hui mondialement reconnu. Ce lycopène, qui donne sa couleur rouge à la tomate, s’attaque aux radicaux libres, responsables entre autres du vieillissement, de certaines maladies coronariennes et de certains cancers. Et, en effet, de nombreuses études ont démontré qu’une consommation régulière de tomates était liée à un moindre taux d’apparition de cancers.













Florence Bayala

