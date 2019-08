Les signes qui montrent que vos reins sont malades

Des changements urinaires



Les reins sont les organes responsables de la production de l’urine, leur dysfonctionnement entraîne inévitablement des troubles urinaires.



Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il peut s’agir d’un problème rénal :



- Une difficulté à uriner et une sensation de pression



- Des douleurs pendant la miction



- Besoin fréquent d’uriner durant la nuit



- Des urines de couleurs plus foncées ou plus pâles



- Des urines faibles ou au contraire plus abondantes



- Des urines mousseuses.



Une fatigue intense qui persiste



Elle peut être la seule manifestation de la maladie pendant longtemps.



Des éruptions cutanées et des démangeaisons



Un problème rénal peut entrainer des éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons, car les reins n’éliminent pas comme ils le devraient les déchets de notre sang. Ils s’accumulent alors dans le sang et provoquent des démangeaisons.



Bien sûr, les éruptions cutanées peuvent avoir toute sorte d’autres causes : eczéma, psoriasis, problème au foie, herpès, allergies… Consultez un médecin ou un dermatologue pour en avoir le cœur net.



Nausées et vomissements en cas de calculs rénaux



Les calculs rénaux se caractérisent par la présence d'un ou de plusieurs "petits cailloux" dans les voies urinaires. Ils peuvent se coincer et entraîner de fortes douleurs telles que les "coliques néphrétiques", selon le dr Goléa.



Les signes d’alerte : les douleurs s'accompagnent souvent de signes digestifs comme des nausées, des vomissements voire un arrêt brutal du transit intestinal.





Yolande Jakin