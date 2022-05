Les terribles révélations de Per Bou Xar sur la maladie de Ndiaye TFM Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 12:35 | | 0 commentaire(s)| Je ne connais pas, à vrai dire, la nature de la maladie de Ndiaye, mais il se touchait souvent le côté du cœur, ainsi que les reins. Je ne sais pas si c'est un cancer ou autre. Mais je n'avais plus espoir quand on l'a opéré. Pour moi, il était mieux avant. On a perdu quelqu'un qui nous aidait beaucoup", a révélé Per Bou Xar qui n'a pas tari d'éloges sur le défunt.



