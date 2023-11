Les transitaires et acteurs portuaires du Sénégal, mettent fin à leurs activités, en signe de protestation Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Novembre 2023 à 18:30 | | 0 commentaire(s)| L'Association pour la sauvegarde et la sécurité des transitaires et des acteurs portuaires, a annoncé qu'elle cesserait toutes ses activités, en raison des difficultés persistantes auxquelles ses membres sont confrontés depuis deux mois. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Dakar, au quartier Mermoz, les représentants de l'association ont exprimé leur refus de continuer à subir des injustices. Selon Omar Cissé, directeur exécutif de l'Association des Commerçants Industriels du Sénégal (ACIS), cette situation pourrait potentiellement avoir un impact sur les prix des marchandises sur le marché. Il a également averti que si des mesures ne sont pas prises pour résoudre ce problème, la fermeture des magasins est envisagée.



Accueil Envoyer à un ami Partager