Les transporteurs mettent fin à leur grève Rédigé par leral.net le Mardi 24 Janvier 2023 à 20:38

À la suite de la réunion de ce lundi 23 janvier avec le ministre des transports Terrestres, Mansour Faye, les transporteurs ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève et de continuer les négociations avec le gouvernement, informe une note parvenue à notre rédaction. Cette décision a été rendue publique aujourd'hui après leur rencontre avec Serigne Mountakha Mbacke. Le guide religieux «compte accompagner toutes les parties prenantes pour la stabilité du pays et le bien-être des populations», souligne la même source.



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-transporteurs-mettent-fin-...

