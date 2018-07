Les travailleurs de la santé décrètent une grève de 72h

Les travailleurs de la Santé et de l’Action sociale reprennent leur mouvement d’humeur à partir de mardi prochain. Après l’évaluation de son 8e plan d’actions, l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) Sutsas-Sudtm and Gueusseum a décidé de poursuivre la lutte. Ainsi, Mballo Dia Thiam et compagnie vont décréter un mot d’ordre de grève de 72h à partir de mardi prochain, sur l’ensemble du territoire.



Toutefois, ils vont assurer le service minimum et les urgences. Ils se sont rendus compte que le répit de dix jours (du 13 au 23 juin 2018) à la demande du gouvernement, en plus de la semaine du 02 au 07 juillet, n’ont pas permis l’ouverture de négociations sur le régime indemnitaire ni la production des actes réglementaires promis, à savoir les décrets relatifs à la Fonction publique territoriale, aux nouveaux corps dans la Fonction publique, à l’Endss et aux travaux d’heures supplémentaires de nuit. Raison pour laquelle, ils ont déterré leur hache de guerre pour contraindre le gouvernement à honorer sa parole.



Ils prévoient une marche nationale le 19 juillet prochain à Pikine. La rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott de la campagne MTN, des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers sont maintenus.













L'As