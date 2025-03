Les travailleurs sénégalais de l’ASECNA, annoncent une grève Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Mars 2025 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|

Les employés sénégalais de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ont décidé de déclencher une grève de 24 heures, renouvelable à partir du 12 avril 2025. Cette mobilisation, initiée par les syndicats de l’intersyndicale de la Représentation et de la direction […] Sénégal Atlanticactu/ ASECNA/ Grève/ Serigne Ndong Les employés sénégalais de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) ont décidé de déclencher une grève de 24 heures, renouvelable à partir du 12 avril 2025. Cette mobilisation, initiée par les syndicats de l’intersyndicale de la Représentation et de la direction générale de l’ASECNA, vise à obtenir une réponse rapide à leurs revendications. Les travailleurs de l’ASECNA au Sénégal demandent principalement le règlement total des arriérés de l’ISA, la mise en place d’un paiement mensuel régulier de cette indemnité, l’intégration des hausses liées à l’ISA dans les versements, ainsi que le renforcement des effectifs, en particulier des contrôleurs aériens, afin de pallier le manque de personnel qui affecte la qualité des services. Pendant cette grève, tous les corps de métiers de l’ASECNA au Sénégal suspendront leurs activités à la Représentation et à la direction générale. Néanmoins, un service minimum sera assuré pour certains vols essentiels, tels que ceux des chefs d’État et de gouvernement, les vols militaires, les évacuations sanitaires, les vols humanitaires, ainsi que les opérations de recherche et de sauvetage. Les syndicats de l’ASECNA restent disposés à engager un dialogue avec les autorités compétentes pour parvenir à un accord. Ils exhortent les responsables à répondre rapidement à leurs demandes, afin d’éviter une prolongation de la grève qui pourrait perturber la navigation aérienne dans la région.



Source : Source : https://atlanticactu.com/les-travailleurs-senegala... Sénégal Atlanticactu/ Serigne Ndong

Accueil Envoyer à un ami Partager