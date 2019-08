Les tristes propos d’Amath Dansokho avant son rappel à Dieu: “Si je rends l’âme…” Le monde de la politique est endeuillé depuis hier soir. Le rappel à Dieu d’Amath Dansokho est plus qu’un coup dur pour ses proches, anciens collègues, la population et les hommes politiques.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2019 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien ministre, ancien député et ancien maire de Kédougou s’était déjà prononcé sur son rappel à Dieu dans une interview prémonitoire, accordée en 2010 au défunt quotidien Walf Grand Place.



« Si je meurs, je ne voudrais pas d’hommage folklorique, l’estime du peuple me suffit. Je regrette le fait que l’estime dont je bénéficie de la part des couches populaires ne se traduisent pas dans l’urne.



Devenir président de la République du Sénégal ne m’a jamais effleuré l’esprit. Sidy Lamine Niasse a joué un rôle important pour mon entrée dans le gouvernement de Diouf. J’aime Abdoulaye Wade, c’est plus fort que moi. S’il arrive malheur à Karim, je porte plainte contre Wade », disait-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook