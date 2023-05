Les vainqueurs de la Can U17 reçus au Palais: Une prime de dix millions FCfa à chaque Lionceau Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2023 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

Vainqueurs de la Can U17 en Algérie, vendredi, après leur succès contre le Maroc (2 – 1), les Lionceaux du Sénégal ont été reçus ce dimanche matin au Palais de la République par le chef de l'État. Macky Sall, fidèle à la tradition depuis les recentes victoires des différentes équipes nationales football, a octroyé une prime de dix millions de FCfa à chaque Lionceau U17 et à leur encadrement technique et administratif. Samedi soir, les jeunes footballeurs sénégalais avaient été accueillis à leur retour d'Alger par le Premier ministre Amadou Ba, en sa qualité de Ministre des Sports.



Source : Source : https://lesoleil.sn/les-vainqueurs-de-la-can-u17-r...

