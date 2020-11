Lettre Ouverte au Président de la République Macky Sall (Ibou Sow Ardo, transitaire) Rédigé par leral.net le Mardi 17 Novembre 2020 à 00:12 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur le Président, Le président Macky Sall bien avant d’accéder à la magistrature suprême avait promis aux sénégalaises et sénégalais de mettre un terme une fois élu aux coupures intempestives d’électricité qui avaient fini de perturber le quotidien des populations. Après six années de gestion du pouvoir force est de reconnaitre que le président Macky Sall a non seulement tenu sa promesse mais ambitionne d’exporter de l’électricité dans la sous région.

Le secteur énergétique a connu un bond en avant sans précédent, motivé par la nouvelle vision dans le secteur impulsée par le Président Macky Sall, avec le mix énergétique et la planification comme stratégie principale..

Le fait marquant qui montre que le chef de l’Etat a tenu sa promesse auprès des populations de mettre un terme aux délestages est la distribution de l’électricité a suffisance dans les foyers. C’est ainsi que la coupure d’électricité est passée de plus de 900 heures en 2011 à 66 heures en 2017, avec un taux de disponibilité de l’électricité de 99% dans les maisons, soit 5,5 heures de coupure/mois, 1h/semaine, 19 minutes/jour sur toute l’étendue du territoire national.

La maitrise de l’énergie est de plus en plus optimale avec l’installation de plusieurs centrales solaires et une éolienne à Malicounda 20Mw en 2016, Mérina Dakhar, Tivaouane 20Mw en 2017, Bokhol 20Mw en 2016, la centrale hydro-électrique de Félou pour 15Mw pour le Sénégal dans le cadre de l’Omvs, Diamniadio 2Mw.

La mise en œuvre a permis la baisse du coût de production de l’électricité, passant de 101,92 F Cfa/Kwh en 2012 à 55,26 F Cfa/Kwh à fin 2016, entrainant ainsi une baisse de 10% des tarifs de l’électricité pour les foyers sénégalais à partir du 1er janvier 2017.

Il serait bien de préciser que la production totale de l’indépendance jusqu’en 2012, était de 674,5 Mw, alors qu’en décembre 2016, elle est passée à 848Mw.

Il est à noter que cette tendance positive va s’accentuer avec à terme 943,4Mw supplémentaires d’ici à juillet 2019, avec les centrales à charbon de Sendou (125Mw) et Mboro (300Mw), les centrales solaires de Kahone (20Mw), Mérina Dakhar, Tivaouane (20Mw), Santhiou Mékhé (20Mw), Sakal (20Mw), Diass (15Mw), la centrale éolienne de Taïba Ndiaye (150Mw entre janvier 2018 et juillet 2019).

Cette impressionnante production a un impact considérable sur la population, à travers l’électrification rurale qui passe de 1648 villages en 2012, à 3173 villages en 2016, représentant une progression de 92,5%, soit 1525 villages supplémentaires électrifiés.

Le président Macky Sall, au vu de ces avancées plus que significatives dans le secteurs de l’énergie mérite donc amplement ce deuxième mandat.

Ils auront tout tenté vos adversaires, de la calomnie aux invectives, du dénigrement aux insultes en passant par la trahison, mais rien n’y fait, vous êtes restés égal à vous-même guidé par votre patriotisme sans faille et un amour immense pour votre pays et votre peuple.

Monsieur le Président, vous êtes courageux et talentueux à la fois et vous savez prendre vos responsabilités à chaque fois que de besoin.

Vous avez affronté tous vos adversaires politiques avec beaucoup de dignité sans trembler et avec beaucoup de conviction.

Vous êtes restes constant dans vos idées et principes et avec tout le temps, des prises de position objectives et sans complaisance, ce qui vous a valu d’être très souvent, la cible de choix de vos adversaires politiques.

Le chemin a été très long et très difficile, car à partir de 2004 vous vous êtes battu tout seul et souvent face à des gens qui étaient prêts à utiliser tous les moyens pour vous détruire. Vous avez affronté un « monstre politique » suivez mon regard, au moment où personne n’osait lever la tête devant lui et avec comme seules armes, une foi inébranlable et des principes.

Vous avez du mérite Président pour avoir tenu tête à ce monsieur qui avait tous les moyens et qui avait la capacité de faire croire tout ce qu’il voulait, à ses partisans et à une bonne partie des non-initiés ou des gens de mauvaise foi encore incapable de justifier leur haine à votre égard.

Votre peuple a plus que jamais besoin de vous Monsieur le Président, car il est convaincu dans son fort intérieur que vous êtes l’alternative la plus plausible.

Vous êtes un homme d’état achevé avec un leadership incontestable, capable d’utiliser les ressources humaines de qualité dont regorge notre pays pour son développement.

Président Macky sall, le vivre ensemble deviendra avec vous, une réalité vraie et non une utopie. Point de doute que la combinaison de votre talent, des ressources humaines de qualité et des richesses dont dispose notre pays nous permettra d’atteindre très rapidement un niveau de développement adéquat.

J'interpelle le directeur général de la douane monsieur Abdourahmane Dieye un homme pas comme les autres qui ne cesse de faire preuve de son abnégation au travail, son degré de compréhension incommensurable vis à vis des transitaires dont leur secteur et le numéro 2 de l'économie sénégalaise, ....



M. le Président de la république Macky sall , les transitaires sont fatigués; le port ne marche pas à cause de la taxe ajoutée 62 % sur l'importation des véhicules .



M. le Président de la république Macky sall le port va très mal.



Avec vous Monsieur le Président nous osons espérer que nous allons ;

• vivre la vraie rupture

• sauver une partie de notre jeunesse en perdition

• rétablir les vertus qui fondent notre république : sens de l’honneur et de la parole donnée

• donner un sens au civisme par le bon comportement et le respect de nos institutions

• sauver l’école sénégalaise en faillite

• assurer un développement harmonieux de nos régions

• instaurer une véritable indépendance de notre justice

• rendre plus performante notre agriculture

• réorganiser le transport

• revoir le système de santé par le relèvement du plateau technique et l’amélioration des conditions de travail





Ibou sow Ardo le jeune transitaire, président Macky sall sache que la cloche a sonné pour un deuxième mandat.

Ibou sow ardo le défenseur de la république

Nous y croyons et nous sommes disposez à vous accompagner

Vive le Sénégal

Vive le Président Macky sall

Vive l APR





Source : Dakarposte publie in extenso cette lettre ouverte au chef de l'Etat. Une missive qui porte l'estampille du jeune transitaire Ibou Sow Ardo.Source : https://www.dakarposte.com/Lettre-Ouverte-au-Presi...

Accueil Envoyer à un ami Partager