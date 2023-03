Lettre à la communauté internationale: L’Apr recadre Ousmane Sonko

L’Alliance pour la République (Apr) a réagi hier par rapport à la lettre adressée par l’opposant Ousmane Sonko à la Communauté internationale, pour dénoncer les privations et les atteintes dont il se dit victime. « Alors que le Sénégal, notre pays se construit dans la paix, l’équilibre et le respect total de notre souveraineté, assure la protection de nos compatriotes de la diaspora, l’opposition s’agite, toute honte bue, dans une campagne internationale pour implorer l’occident de s’immiscer dans nos affaires intérieures. Curieuse attitude pour ceux qui réclament la souveraineté nationale. Aussi, l’Apr dénonce cette attitude irresponsable et juvénile d’une opposition fébrile, en perte totale, qui se trompe d’époque et qui a fait l’amer constat du rejet ferme et sans équivoque de leur attitude par les Sénégalais, qui refusent avec dignité et détermination que leur pays soit chahuté à l’étranger », informe un communiqué parcouru par «L’As». Dans le document, le parti au pouvoir « appelle les responsables et militants du parti, ceux de BBY et de la grande coalition de la majorité présidentielle, à rester fermes, mobilisés et engagés pour le combat pour la défense de la République, la préservation des valeurs cardinales qui la fondent et la consolidation de la nation sénégalaise ».



« A cet égard, l’Apr engage les camarades de la région de Kaolack, qui ont décidé après Thiès, Tambacounda, Saint-Louis, Pikine, Ziguinchor, Niaguis, Kédougou, Sédhiou de reprendre le flambeau républicain, le 12 mars 2023 à Ndiaffate, à l’occasion d’un vaste rassemblement régional pour dire oui à la République », renseigne le document. Selon l’Apr, « le succès retentissant de la tournée économique du Président Macky Sall dans la région de Sédhiou après Tambacounda et Thiès démontre, une nouvelle fois, que la démarche présentielle, faite d’une écoute attentive auprès des populations pour mesurer l’impact réel des décisions gouvernementales, s’inscrit résolument dans une gouvernance à la fois efficace, inclusive et pragmatique ».

L'As