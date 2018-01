Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lettre émouvante d’une Kényane à sa meilleure amie qui a arraché son mari Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Janvier 2018 à 18:24 | | 0 commentaire(s)| Une Kényane et mère de deux enfants, Flo Njoki, et son mari Marnix Huis, ont récemment divorcé. Son mari avait une liaison avec sa meilleure amie, Sydney Wamaitha.



Flo se rappela comment son mari devint soudainement froid envers elle, trouvant toujours des fautes dans tout ce qu’elle faisait.

.



Selon elle, il a cessé d’avoir des rapports s3xuels avec elle, et l’a même accusée d’avoir un trouble mental. En dépit de tous les efforts qu’elle a déployés pour sauver son mariage, même en allant suivre une thérapie, il lui a demandé le divorce. Sans qu’elle ne le sache … tout le long, la raison de ce changement soudain était que Sydney et lui, sortaient ensemble.



Sidney, d’après Flo, était la même amie à qui elle se confiait, pleurait sur son mariage troublé, la même personne avec qui elle cuisinait et avec laquelle elle dînait chez elle. Même personne employée par son frère. La meilleure amie à qui elle a même donné une parcelle de terrain gratuitement pour démarrer une entreprise.



Lisez son émouvant message ci-dessous: Donc, tu sais que ça fait à peine un an que je suis mariée … et tes yeux sont fixés sur le père de mes enfants .. je dîne avec toi, cuisine dans ma maison avec toi .. j’emprunte des films … vais les regarder chez toi avec ma fille…. Tu es une bonne amie. Tu es humble, craignant Dieu, douce..je suis allée à la même université avec toi.. nous faisions des examens dans la même salle .. Tu es employée par mon frère, et t’ai moi-même donné un terrain libre pour ton business … Tes yeux sont fixés sur le prix … mon mari..père de mes enfants … je me suis assise à côté de toi dans un bureau, pendant quelques années …Tu m’aidais à réparer mon ordinateur en cas de panne. Tu es la plus gentille..je suis la plus naïve …. Je vois une bonne petite amie … et dans ma naïveté, je ne me doute pas … Je ne savais pas que derrière mon dos, tu étais en train de comploter … mais quelque chose ne va pas dans mon mariage..mon mari cherche des fautes …. je ne peux pas lui faire plaisir… je suis inappréciable parce que je veux un bon canapé …. je veux un bon lit pour mes enfants .. Puis il dit que j’ai un trouble mental..J’ai un problème de colère .. J’essaie d’être gentille … il me repousse … dort au bord du lit … Je me demande ce qui ne va pas avec moi. ..je veux essayer tellement pour faire marcher le mariage … je fais quelque chose …. mais je ne connais pas les forces extérieures … je pense que c’est mignon quand il vient dans notre bureau pour me voir … mais ses yeux sont fixés sur une personne plus belle … je ne peux pas le saisir.

Maintenant, mes enfants savent que tu as réparé le WiFi de leur père … s’ils savaient … comment j’ai blâmé les autres parce que mes doigts ne pouvaient pas comprendre la distance entre nous ..

Mais à la fin, la vérité sort … je ne peux pas croire que c’est toi … tout au long …

Tout au long de la vie … depuis le tout début … en appréciant les promenades en moto … comme nous au début …

Maintenant à peine divorcée, et tu es la bonne amie de mes enfants … jamais je n’ai rencontré quelqu’un qui est si dangereusement belle.

Peut-être qu’il est l’amour de ta vie … mais tu nous a fait traverser l’enfer … les larmes que nous avons pleurées … qu’elles retombent sur toi ​​.. j’admire ton sang-froid dans tout cela ….

Peut-être que tu crois que tu seras heureuse … Fais attention de ne pas pleurer comme je l’ai fait, blessée comme je l’ai été.

Je te souhaite le meilleur comme mes enfants t’appelle belle-mère ..

Je te souhaite le bonheur pour les 40 prochaines années, comme on me l’a laissée croire … toutes nos promesses te sont maintenant transmises …

Je te plains, comme j’ai pitié de mes enfants, quand ils m’ont posé tant de questions.

Je n’ai jamais supplié quelqu’un qui m’a trompée, même pour des thérapies, parce que j’ai été amenée à croire que j’avais un trouble mental … Tu as vu ma douleur … je t’ai raconté mon chagrin d’amour, Sydney Wamaitha ….

Je te souhaite le bonheur avec Marnix Huis Int Veld .. mais je reconnais que toi et Marnix Huis Int veld..avez apporté des larmes et des chagrins d’amour à Aisha et Justin

Marnix un tel tricheur … et la façon dont j’ai mis tellement ma confiance en vous …..

Un fondateur et directeur de la maison d’enfants Macheo à Thika. Honte

Aider les autres alors que vous faites du mal à vos proches.





