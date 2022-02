Lettre ouverte à Mr le président de la République Macky Sall

C'est bien beau d'avoir un trophée mais le plus important est d'être en sécurité



Mr le président ces soldats ont sacrifié leur vie de famille, l'amour de leurs enfants, leur femme, leur maman, papa, tout pour assurer notre souveraineté.



Mr le président cette capitulation n'est pas de leur choix car aucun soldat ni force de l'ordre ne veut cette humiliation.



Mr le président de la République Macky sall, je vous prie pour l'amour de Dieu de faire tout votre possible pour que les soldats capturés par Salif Sadio, le chef du Mfdc retrouvent leur liberté le plus rapidement possible et une parfaite santé



Mr le président de la République du Sénégal Macky Sall, moi personnellement, je vous demande une audience pour pouvoir exprimer mes sentiments et ma solidarité envers ces soldats capturés



Mr le président, j'ai beaucoup à vous dire mais je ne veux pas tout exposer sur la toile



Mr le président, pendant ce temps les enseignants sont en grève de même que les élèves qui crient toujours :nous voulons étudier mais personne n'en parle



Fait à Mboro mercredi le 8/02/2022 à 20 heures 33 minutes

Modibo Keita acteur de développement