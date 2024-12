*Lettre ouverte au Président de la République du Sénégal* (Par Papis Samba Cissé) Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Décembre 2024 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Velingara/ La Rédaction À Son Excellence Monsieur le Président de la République du Sénégal Objet : Les défis du développement dans le département de Vélingara Excellence, Je m’adresse à vous avec respect et espoir en tant que citoyen engagé, originaire du département de Vélingara, dans la région de Kolda. Cette région, riche de sa diversité culturelle, de son potentiel agricole et de la résilience de sa population, reste confrontée à de nombreux défis qui freinent son développement durable. 1. Infrastructures routières insuffisantes : Le réseau routier, pierre angulaire de tout développement, demeure insuffisant à Vélingara. Les routes, en mauvais état ou inexistantes dans certaines localités, limitent l’accès aux marchés, aux services essentiels et freinent le transport des produits agricoles. Une amélioration significative des infrastructures routières favoriserait l’émergence économique et sociale de notre département. 2. Accès à l’eau et à l’énergie : Une grande partie de la population souffre encore du manque d’accès à l’eau potable et à une alimentation électrique stable. Ces carences, en plus de limiter la qualité de vie, freinent les activités économiques locales, notamment dans l’agriculture et l’entrepreneuriat. Des projets d’hydraulique rurale et d’électrification décentralisée permettraient de remédier à cette situation. 3. Modernisation du marché de Diaobé : Le marché international de Diaobé constitue un véritable moteur économique, attirant commerçants et investisseurs de toute la sous-région. Cependant, il manque de modernisation et d’infrastructures adaptées, ce qui limite son plein potentiel. Investir dans la modernisation de ce marché par la construction d’espaces structurés, de zones de stockage, et d’un système d’assainissement efficace renforcerait son rôle comme plateforme commerciale stratégique. 4. Exploitation des potentialités économiques de Médina Gounass : Médina Gounass, en tant que cité religieuse de renommée nationale et internationale, possède un potentiel économique important grâce à ses rassemblements annuels, notamment le célèbre Daaka. Cependant, ce potentiel reste sous-exploité. La mise en place d’infrastructures modernes, comme des espaces d’accueil, des marchés spécialisés et des services de transport adaptés, permettrait de renforcer l’économie locale tout en valorisant la spiritualité et l’héritage culturel de cette ville. 5. Exploitation des atouts économiques de Manda Douane : Manda Douane, située à un point stratégique à la frontière avec la Guinée-Conakry, est une zone économique importante pour les échanges transfrontaliers. Cependant, elle manque d’infrastructures et de services pour maximiser son potentiel. En renforçant les installations douanières, en structurant les activités commerciales transfrontalières et en encourageant l’investissement privé, cette localité pourrait devenir un moteur de croissance pour toute la région. 6. Irrigation et exploitation du barrage de Niamdouba : Le barrage de Niamdouba, avec son immense potentiel pour l’irrigation agricole, demeure largement sous-exploité. En investissant dans l’aménagement des périmètres irrigués autour du barrage et en formant les producteurs aux pratiques agricoles modernes, il serait possible de dynamiser les productions maraîchères et vivrières. Ce projet favoriserait l’autosuffisance alimentaire et contribuerait à la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région. 7. Soutien et renforcement de la SODAGRI : La Société de Développement Agricole et Industriel du Sénégal (SODAGRI) joue un rôle vital dans le développement de l’agriculture et l’aménagement hydro-agricole de la région. Toutefois, ses moyens actuels sont insuffisants pour répondre efficacement aux besoins des producteurs locaux. Un renforcement des ressources humaines, techniques et financières de la SODAGRI permettrait d’amplifier son impact et de soutenir durablement l’agriculture irriguée, tout en favorisant l’autosuffisance alimentaire et la sécurité économique. 8. Développement de l’agriculture et de l’élevage : Le département de Vélingara est une terre fertile où l’agriculture et l’élevage constituent les principales sources de subsistance. Cependant, l’absence de mécanisation, le faible accès aux intrants agricoles et aux marchés structurés empêchent les producteurs de valoriser pleinement leurs efforts. L’investissement dans des programmes agricoles adaptés, combiné à des formations pour les jeunes, pourrait transformer ces secteurs en leviers puissants de croissance. 9. Éducation et formation : Les infrastructures éducatives restent insuffisantes pour répondre aux besoins d’une population jeune et dynamique. De nombreux enfants parcourent de longues distances pour accéder à une école, tandis que les opportunités de formation professionnelle restent rares. L’implantation de nouveaux établissements scolaires et techniques serait une solution pour préparer nos jeunes à relever les défis de demain. 10. Santé et services sociaux : L’accès aux soins de santé reste un défi majeur dans plusieurs communes. Des centres de santé bien équipés et accessibles permettraient d’assurer la prise en charge rapide des populations, en particulier dans les zones éloignées. 11. Renforcement de la gouvernance locale : Enfin, le renforcement des capacités des collectivités locales est essentiel pour une gestion efficace des ressources disponibles. L’État peut jouer un rôle clé en favorisant une décentralisation effective et en soutenant les projets locaux. Excellence, Le développement de Vélingara est une opportunité pour tout le Sénégal. Les défis mentionnés ci-dessus ne sont pas insurmontables. Avec une vision concertée, des investissements stratégiques et un accompagnement approprié, Vélingara pourrait devenir un modèle de développement inclusif et durable. Je vous exhorte respectueusement à accorder une attention particulière aux besoins de notre département, notamment à travers la modernisation du marché de Diaobé, l’exploitation des potentialités économiques de Médina Gounass et de Manda Douane, ainsi que le renforcement de la SODAGRI et l’irrigation autour du barrage de Niamdouba, autant de piliers stratégiques pour notre développement économique et social. En vous remerciant pour votre bienveillance et votre engagement pour le Sénégal, je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération. Papis Samba CISSE Citoyen du département de Vélingara E-mail : sambadabakhcisse@gmail.com



