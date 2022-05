Lettres d'intention 2018-2025 : MEDD et CGA, 950 millions de dollars soulevés Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Mai 2022 à 22:40 | | 0 commentaire(s)| Des lettres d’intention ont été signées ce matin, entre le Ministre de l’Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, et le Directeur du Centre mondial sur l’Adaptation en Afrique ( CGA). Pour la phase 2018-2025, plus de 950 millions de dollars ont été soulevés. Le but est de renforcer les capacités du pays dans la prise en charge de la question du changement climatique, dans ses différents aspects de nos politiques de développement.



