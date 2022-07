Leur inter-coalition mobilise fort à Touba-Mbacké : Déthié Fall, Khalifa Sall, Sonko, Serigne Bara Dolli…tous avec un large sourire

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Juillet 2022 à 18:29 | | 0 commentaire(s)|

L’inter-coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal sont à Touba-Mbacké ce samedi 23 juillet et ont mobilisé massivement militants, sympathisants et même troubadours. Images et vidéo où Déthié Fall, Aida Mbodj, Khalifa Sall, Sonko, Serigne Bara Dolli et autres s'affichent tous avec un large sourire…