Leur leader accusé de travailler contre Benoit Sambou : Les partisans de Doudou Ka ripostent La campagne électorale pour les élections départementales et municipales du 23 janvier bat son plein à Ziguinchor à l'image des autres localités du Sénégal. Mais à Ziguinchor des petites querelles sont notés certains Etat major comme celui de Benno. Selon un communiqué transmis à exclusif.net les proches du Dg de l'Aibd se désolent du fait que Benoît Sambou et Cie tentent de faire croire à l'opinion que Doudou Ka est leur Directeur campagne.



Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 23:50 | | 0 commentaire(s)|

"Doudou Ka a été nommé coordonnateur régional de la coalition Benno Yaakar. Depuis sa nomination, il a déployé beaucoup d'efforts pour aider les investis de la coalition dans les communes des départements de Bignona, d’Oussouye et de Ziguinchor . Mieux, il a poursuivi ses actions sociales En atteste l'ambulance qu'il vient de donner à l'hôpital régional de Ziguinchor et prochainement de Niaguiss, la remise de matériels aux tailleurs, couturières, coiffeurs et coiffeuses de la commune de Ziguinchor. Au lieu de s'attaquer à Doudou Ka et de tenter de chercher un bouc émissaire pour justifier une défaite, Benoit Sambou et Cie feraient mieux de parler aux populations des réalisations du Chef de l’État à Ziguinchor", dénoncent les partisans de Doudou KA.







"Si du côté de l'Ucs Mboolo, Abdoulaye Baldé mise sur son bilan et de belles perspectives pour barrer la route à la coalition Yewi askan wi avec une grande mobilisation réussie le samedi dernier, YEWI portée par Ousmane Sonko, au niveau de la coalition Benno book Yaakar, Benoît Sambou et Cie semblent déjà chercher des boucs émissaires pour justifier une défaite plus que probable", prédisent les responsables de Doggu pour le Sénégal





Ils ajoutent que " Benoît Sambou aurait dû ne pas écarter systématiquement les membres du Doggu dans sa liste et ne pas soutenir Sonko contre leur leader Doudou KA. Non seulement, il n'a pas présenté son programme, mais il est resté aphone sur la création d'une monnaie locale proposée par Ousmane Sonko et n’a toujours pas prononcé le nom de Ousmane Sonko dans ses meetings. Pourtant d'autres leaders de la mouvance qui ne sont pas directement liés au scrutin à Ziguinchor ont apporté une réplique en accusant le leader de Pastef de porter des idées fractionnistes."

