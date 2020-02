Leur préavis expiré : les travailleurs du Pétrole et du Gaz annoncent une grève Les jours à venir pourraient s’avérer assez rudes pour les ménages sénégalais. Et pour cause, les travailleurs du secteur du Pétrole et du Gaz dont le préavis de grève est arrivé à expiration, menacent de cesser toute activité. En cause, des difficultés dans le secteur, causées en partie par la dette de 200 milliards FCFA de l’Etat, qui asphyxie la Société africaine de raffinage (Sar), qui est en rupture de brut. C’est ce qu’a révélé, hier, le secrétaire général par intérim du Syndicat des travailleurs du gaz et du pétrole, Sara Conaré, au cours d’une conférence de presse. Toutefois, aux dernières nouvelles, la Sar aurait reçu du brut qui lui permet de reprendre ses activités, selon la Rfm.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 08:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos