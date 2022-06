Leurs partisans arrêtés par des patrouilles de gendarmes : YAW avertit le Général Moussa "Nous appelons le général Moussa Fall à la responsabilité et au respect de la légalité", informe un communiqué de Yewwi Askan Wi parvenu à Leral.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 15:56

"Depuis ce matin, des convois de citoyens, en provenance de Kaolack, Saint-Louis, Mbour, notamment pour se rendre à la Place de la Nation sont interceptés et bloqués par des patrouilles de gendarmerie qui affirment exécuter des ordres", a poursuivi le document.



Lequel d'ajouter: "ces pratiques dignes de la Gestapo reflètent bien les méthodes du Général Fall et du sous fifre qui lui sert de ministre de l'Intérieur".



Pour conclure, le communiqué de YAW balance : "ces tentatives puériles d'intimidation doivent cesser sur le champ car nous n'accepterons aucune entrave illégale à la liberté d'aller et venir et à celle de manifester".

