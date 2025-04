Levée de corps de Mamadou Badio Camara : Le Président Diomaye Faye salue la mémoire d’un serviteur de la Justice et de la République Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage, vendredi, à feu Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, lors de la cérémonie de levée du corps qui s’est tenue à l’hôpital Principal de Dakar, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Dans une déclaration empreinte de solennité et d’émotion, le chef de l’État a salué la mémoire d’un homme « qui a consacré l’essentiel de sa vie, au droit, à la justice et à la République ». Mamadou Badio Camara est décédé jeudi à l’âge de 73 ans, à Dakar.



L’oraison funèbre a été prononcée par le juge constitutionnel Cheikh Tidiane Coulibaly, proche ami du défunt, presque en larmes. Plusieurs hautes personnalités de l’État ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles, le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, son prédécesseur Moustapha Niasse, ainsi que des représentants du Khalife général des Mourides, note l’APS.



« Par ma voix, le peuple sénégalais, qui vous a déjà témoigné sa reconnaissance en vous élevant au grade de magistrat honoraire, vous réitère toute sa gratitude républicaine », a déclaré le Président Faye, évoquant aussi les « fortes recommandations » que lui avait adressées Mamadou Badio Camara, lors de sa prestation de serment en avril dernier.



Le président de la République a également salué l’impact du défunt sur plusieurs générations de magistrats formés à l’école de la magistrature, soulignant sa « rigueur intellectuelle sans commune mesure », son humilité, sa discrétion et sa bienveillance.



« Au nom de la République, de la grande famille judiciaire et de la nation sénégalaise, je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à toute sa famille. Qu’Allah le Tout Puissant lui réserve une place de choix dans son paradis céleste », a conclu le Président Faye.



