Levée de l’immunité d’Amadou Ba : Sory Kaba s’exprime sur la situation

Sory Kaba a commenté la possible levée de l’immunité parlementaire du député et ancien ministre Amadou Ba. Selon lui, Amadou Ba, est le leader de l'opposition, il prévoit de faire une tournée et d'adopter un ton ferme pour exprimer la direction que prend la "Nouvelle responsabilité" en termes d’organisation. Il s’est exprimé à ce sujet lors d’une déclaration faite ce mardi.