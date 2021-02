Levée de l’immunité de Sonko: Ce que la Commission ad hoc a décidé ce lundi La Commission ad hoc, chargée d’instruire la demande de levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, s’est quand même réunie ce lundi. Chekh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire liberté et démocratie, explique ce qui y a été dit :

«La commission s’est réunie. Ils ont dit qu’ils vont porter l’affaire en plénière. Nous notre position c’est qu’on est contre cela. Parce que nous estimons que l’immunité parlementaire de Sonko ne doit pas être levée ».



Face à cette réunie qui s’est tenue même si Ousmane Sonko a refusé de déférer à la convocation et que les députés Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye sont démissionnaires, Cheikh Bary Dolly a martelé.



« Nous continuerons notre combat même en plénière. Nous poursuivrons ce combat car nous voulons que dans les Pv, les générations futures sachent que le groupe libertés et démocratie a combattu cette injustice. Ils n’ont pas encore dit quand est ce qu’ils vont convoquer la plénière. Ils ont juste dit que la question sera soumise à la plénière. C’est tout ce qu’ils ont dit.»

