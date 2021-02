Levée de l’immunité parlementaire de Sonko: Malick Gackou se démarque ! Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|

La question de la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de viols par une masseuse du nom de Adji Sarr, n'est pas partagée par le Grand Parti. Réuni ce lundi en visioconférence, le bureau politique a donné mandat aux députés membres du Grand Parti de voter contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Les camarades de Malick Gackou demandent ainsi à l'Assemblée nationale et à la justice de préserver les acquis démocratiques et de l'indépendance de la justice. Cette position du leader du Grand Parti semble enterré définitivement les perspectives de retrouvailles avec les tenants du pouvoir en place. Longtemps annoncé au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Malick Gackou n'avait jamais donné suite aux avances. Maire de Guédiawaye, Aliou Sall par ailleurs frère du président de la République, avait lui aussi tenté d'intervenir. Mais l'ancien ministre des Sports n'avait pas varié dans sa position. au maire de Guédiawaye. Déclinant l'offre d'Aliou Sall, le leader du Grand parti de marteler : « Il faut que les gens de Benno Bokk Yakaar puissent se résoudre au fait que, dans ce pays, il y a des Sénégalais pétris de valeurs, de dignité, de valeurs patriotiques et qui se sont engagés depuis toujours pour servir le pays », avait-il répondu au président de l'AMS. Et en se démarquant de cette affaire du député et leader de Pastef, Malick Gackou démontre une fois de plus qu'il n'est pas disposé à répondre à l'invite du chef de l'Etat et de ses alliés. Retrouvez l'intégralité des décisions du BP/ GP à travers ce communiqué.



Source : https://www.lasnews.info/affaire-sonko-adji-sarr-l...

