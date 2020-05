Levée des 100 km, réouverture des restaurants... toutes les annonces d'Édouard Philippe sur la «phase 2» du déconfinement

L'étau se desserre encore un peu plus. «Vigilant» mais satisfait devant de «bonnes nouvelles» sur le plan sanitaire, le premier ministre a annoncé jeudi l'assouplissement des règles du déconfinement à compter de mardi 2 juin, lors d'une conférence de presse à l'hôtel de Matignon, à Paris. «La liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception», a résumé Édouard Philippe, tout en mettant en garde contre «une forme de désinvolture» face à l'épidémie de coronavirus, qui a causé la mort de quelque 29.000 personnes en France



Trois semaines après la levée d'un confinement inédit de la population, cette «phase 2» est marquée par la fin de la limitation des déplacements et par la réouverture des collèges, des bars, cafés et restaurants. Des mesures arrêtées dans la matinée, lors de l'hebdomadaire Conseil de défense, avec le souci de relancer l'activité économique. Avant l'ouverture d'une troisième et dernière étape prévue du déconfinement, le 22 juin prochain



● Fin de la règle des 100 km

«La mesure était très attendue, le premier ministre l'a confirmé : la limitation des déplacements à un rayon de 100 kilomètres autour du domicile sera levée à partir du 2 juin. Le premier ministre a toutefois jugé «raisonnable» de «différer» les déplacements «plus lointains». Entre l'Hexagone et les Outre-mer, les contrôles et la quatorzaine sont maintenus.



'Île-de-France, Mayotte et la Guyane passent en orange, le reste de la France en vert

Sur la carte du déconfinement, le rouge disparaît au profit de l'orange. L'Île-de-France, Mayotte et la Guyane sont concernés par cette nouvelle couleur. Dans ces territoires, «le virus circule un peu plus qu'ailleurs» et le déconfinement y sera «un peu plus prudent», a prévenu le premier ministre. Résultat, seules les terrasses des bars des cafés et restaurants pourront y rouvrir, et les lycées y rouvriront plus progressivement. Jusqu'alors en rouge, les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France passent en vert.



● Ce qui rouvre dès le 2 juin

les parcs et jardins

tous les écoles et collèges

les musées et les monuments, avec port du masque obligatoire

les bars, cafés et restaurants ; seulement leur terrasse en zone orange

les salles de spectacle et les théâtres en zone verte

les campings en zone verte

les piscines, gymnases et salles de sport en zone verte

les piscines, gymnases et salles de sport en zone orange

● Dans les bars, cafés et restaurants, des règles à respecter

Bars, cafés et restaurants pourront à nouveau accueillir du public à partir du 2 juin, mais seulement en terrasse en zone orange. «Le redémarrage de ce secteur (...) est capital pour l'économie et l'emploi, et fait partie de notre art de vivre», a indiqué le premier ministre. Des règles sanitaires devront être respectées : groupes de clients limités à 10 personnes, distance minimum d'un mètre entre les tables, interdiction de la consommation debout à l'intérieur, port du masque obligatoire pour le personnel, et pour les clients lorsqu'ils se déplacent.



● Tous les lycées rouvrent en zone verte, l'épreuve orale du bac de français annulée

Les lycées rouvriront plus vite que prévu :



en zone verte , ils accueilleront tous des élèves d'au moins un niveau à compter du 2 juin ;

, ils accueilleront tous des élèves d'au moins un niveau à compter du 2 juin ; en zone orange, une distinction est établie. Dans les lycées professionnels, qui abritent «plus de décrochage» selon le ministre de l'Éducation nationale, les élèves de terminale et de CAP seront accueillis. Quant aux lycées généraux et technologiques, ils n'ouvriront leurs portes qu'aux élèves convoqués pour des entretiens pédagogiques individuels.

Pour les lycéens en classe de première, l'épreuve orale du bac de français est annulée : le contrôle continu tiendra compte des notes des deux premiers trimestres.



● Les frontières extérieures de l'UE fermées au moins jusqu'au 15 juin

Pour les déplacements à l'étranger, «la perspective, ce n'est pas le 2 juin, c'est le 15 juin», a indiqué Édouard Philippe. Les ressortissants européens devraient ensuite pouvoir accéder au territoire français «sans quatorzaine». Concernant l'ouverture à des pays hors de l'Union européenne (UE), le premier ministre a indiqué que «des décisions doivent encore être prises» après des concertations avec les autres pays membres.



● StopCovid : Philippe «invite» les Français à «l'utiliser» dès le 2 juin

L'application de traçage StopCovid sera bien disponible en téléchargement à partir du 2 juin, a confirmé le premier ministre. Édouard Philippe a «invité» tous les Français à l'utiliser, après le feu vert du Parlement donné mercredi. «Ce n'est pas l'arme magique», a-t-il prévenu, mais «un instrument complémentaire extrêmement puissant» dans la lutte contre le Covid-19. À ceux qui ont crié au haro sur l'exploitation des données personnelles des utilisateurs, le premier ministre a répondu que l'application ne «vous géolocalisera pas», et que «l'État n'aura jamais accès à vos données».



● Philippe alerte face à «l'impact d'une récession historique»

Édouard Philippe a préparé les esprits aux conséquences qu'une «récession historique». «Nous avons mis en place des dispositifs de solidarité, indispensables, puissants (...), mais gardons en tête que s'ouvre un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique» a indiqué le premier ministre. Il s'est appuyé sur les chiffres du chômage en avril, publiés jeudi : 800.000 chômeurs de plus par rapport à mars. «C'est malheureusement historique».



