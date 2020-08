En déplacement à l’hôpital Principal pour assister à la levée du corps de Mansour Kama, décédé dimanche, Serigne Babacar Sy Mansour le khalife général des tidjanes n’a pas pu accéder à la tente qui accueillait les autorités. Le gendarme qui filtrait les entrées lui a signifié qu’il n’y avait plus de places et, très modestement […]

L’article Levée du corps de Mansour Kama : Le Khalife Général des Tidianes donne une nouvelle leçon d’humilité est apparu en premier sur ATLANTIC ACTU.

En déplacement à l’hôpital Principal pour assister à la levée du corps de Mansour Kama, décédé dimanche, Serigne Babacar Sy Mansour le khalife général des tidjanes n’a pas pu accéder à la tente qui accueillait les autorités. Le gendarme qui filtrait les entrées lui a signifié qu’il n’y avait plus de places et, très modestement le Khalife et sa suite ont préféré suivre la cérémonie debout.