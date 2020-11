Levée du corps et enterrement du Pr Iba Der Thiam: des témoignages à la dimension de l'homme n'ont pas manqué Comme annoncé un peu avant, la levée du corps du Professeur Iba Der THIAM a eu lieu ce dimanche 1 Novembre 2020 à 14h 30 à la Mosquée de la Sicap Liberté 4 suivi de son enterrement au cimetière musulman de Yoff. Issu de toutes couches sociales confondues, du monde il y en avait, mais aussi des témoignages à la dimension de cet illustre homme que le Sénégal vient de perdre n’ont pas tari…

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020 à 08:35

Sur sa vie, son exemplarité, les leçons qu’il enseignait et qu’il a laissées aux générations futures, selon Abdoulaye Wilane tout comme le ministre Serigne Mbaye du parti socialiste, des références ne manquent. L’homme d’après plusieurs témoignages a toujours valorisé le bien sur le négatif, tellement que souvent, même sur l’actualité, quand les sujets tournaient vers le négatif, il changeait de thème ou de place…



Des leçons de vie, il en a aussi laissé, c’est ainsi que les prières ont convergé vers le repos de son âme. Que la terre de Yoff lui soit légère et que le Paradis soit sa dernière demeure.



