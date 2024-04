Liaison maritime Dakar-Ziguinchor: Toutes les conditions réunies pour une reprise du trafic, selon les autorités Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

Les Directeurs généraux du Port autonome de Dakar (Pad), Mountaga Sy, et du Consortium sénégalais d’activité maritime (Cosama), Makhtar Fall, ont salué, dimanche 31 mars, à Ziguinchor, le voyage test de balisage du navire Diambogne. Ils ont affirmé que toutes les conditions étaient désormais réunies pour la reprise du trafic maritime entre la capitale et […] Les Directeurs généraux du Port autonome de Dakar (Pad), Mountaga Sy, et du Consortium sénégalais d’activité maritime (Cosama), Makhtar Fall, ont salué, dimanche 31 mars, à Ziguinchor, le voyage test de balisage du navire Diambogne. Ils ont affirmé que toutes les conditions étaient désormais réunies pour la reprise du trafic maritime entre la capitale et la région de Ziguinchor dans les jours qui viennent. ZIGUINCHOR- Les populations de la Casamance vont bientôt renouer avec le sifflement des navires qui assurent la liaison maritime entre Dakar, la capitale, et Ziguinchor. Ce vœu ardent sera concrétisé incessamment. Samedi dernier, vers 18 heures, le bateau Diambogne a effectué un voyage test de balisage. Au terme de cette longue traversée, les Directeurs généraux du Port autonome de Dakar (Pad) et du Cosama ont, à partir du port de Ziguinchor, annoncé la reprise imminente du trafic maritime. « Le commandant du navire qui a fait le voyage a certifié que les conditions sont désormais réunies, pour que le trafic des passagers entre Dakar et Ziguinchor puisse se faire dans de bonnes conditions avec le navire Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible », a magnifié le Directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy. Le lendemain, dimanche, le navire Diambogne a accosté au port de Ziguinchor à 12 heures. Selon le Dg du Pad, le bateau « a fait le voyage avec une charge suffisante pour tester le tirant d’eau, mais aussi pour stimuler la présence et le poids des passages à travers une charge ». Poursuivant, Mountaga Sy a rappelé que le « bateau Diambogne a le même tirant d’eau que le Aline Sitoé Diatta ». Restant sur le même sujet, M. Sy a indiqué que « pour la reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, il y avait des diligences rigoureuses à mener pour garantir un couloir de navigation sûr ». De plus, le Dg du Pad a précisé que tout a été mis en place pour une bonne navigabilité. « Il y avait effectivement des zones à risques pour l’ensablement (…). Mais, depuis quatre mois, nous avons procédé à des relevés de sondages pour définir le profil bâti métrique du couloir et apporter des corrections », a-t-il soutenu, rappelant également qu’un « reprofilage du couloir a déjà été fait avec un repositionnement des balises pour permettre une navigation sûre ». L’impatience des acteurs économiques Selon Mountaga Sy, avec la reprise du trafic maritime, c’est toute une économie qui va « désormais souffler et tous ceux qui veulent se rendre à Ziguinchor pour la fête de la Korité pourront emprunter, en toute sécurité, Aline Sitoé Diatta et toute la flotte disponible ». De son côté, le Directeur général du Consortium sénégalais d’activité maritime (Cosama) s’est réjoui des conditions dans lesquelles s’est déroulé ce voyage test de dimanche. Pour le Commandant Makhtar Fall, tout est fin prêt pour une bonne reprise du trafic maritime entre Dakar et Ziguinchor. « Nous sommes là, au port de Ziguinchor, dans le but d’assister au premier voyage test, mais aussi à l’évaluation au niveau de l’embouchure. Le Commandant a fait le voyage avec le bateau pour vérifier et faire une évaluation du dispositif qui a été mis en place. Cela entre dans le cadre d’une sécurité globale de la navigation », a dit M. Fall, soulignant que la navigation est assurée en toute sécurité. Pour sa part, le premier vice-président de la Chambre de commerce de Ziguinchor, Alimou Diallo, a dit sa fierté de constater que « l’économie de Ziguinchor sera bientôt boostée avec la reprise du trafic ». De plus, il a dit son impatience de voir les bateaux reprendre la traversée maritime vers Ziguinchor. Depuis 2008, le navire Aline Sitoé Diatta assure la desserte maritime Dakar-Ziguinchor. En revanche, il est à l’arrêt depuis juin 2023 pour des raisons de sécurité suite aux violentes manifestations ayant éclaté dans la capitale régionale du sud. Gaustin DIATTA (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/liaison-maritime-dakar-ziguinc...

Accueil Envoyer à un ami Partager