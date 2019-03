Libération de Karim Xrum Xax: Guy Marius flingue la justice et les juges Venu porter main forte ce matin au tribunal, son homologue activiste, Guy Marius Sagna savoure la Libération de karim Xrum Xax. Pour le plus mal aimé des flics, le juge a fait preuve d'indépendance malgré qu'on sait qu'elle n'est pas toujours indépendante. Il en a profité, pour demander la libération également des Pro-Idrissa Seck interpelés.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Mars 2019 à 19:30 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos