« Libération » de Me Ngagne Demba Touré: Une histoire inventée de toutes pièces

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 22:55

L’annonce de la « libération » de Me Ngagne Demba Touré est une histoire inventée de toutes pièces. Cette rumeur est largement partagée depuis hier nuit.



Mais, il s’agit d’une fake news. En réalité, le greffier membre de l’ex- pastef est toujours en prison, a appris Seneweb de son avocat Me Moussa Sarr.



Pour rappel, Me Ngagne Demba Touré a été placé sous mandat de dépôt le 22 février dernier par le juge d’instruction, Mamadou Seck, pour les faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, attentats et complots visés par les articles 72 à 84 en relations avec une entreprise terroriste, offense au chef de l’Etat, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entrainer des troubles politiques graves, atteinte à l’autorité de la justice, outrage à magistrats.



