Libéria : Sénégalais, ancien international de football, Alioune Badara Kébé nommé Ambassadeur itinérant par le Président Boakai

Une marque de confiance, selon lui, accordée par Joseph Nyuma Boakai, président de la République, successeur de Geroge Weah.



Dans une note, le Sénégalais écrit : « Je tiens tout d’abord à exprimer ma Gratitude envers DIEU pour cette opportunité, et à remercier chaleureusement le Président Boakai pour son choix et sa confiance. Je m’engage pleinement à mettre en œuvre toutes mes compétences et mon expérience, pour remplir avec dévouement, les missions qui me sont confiées, tant au Libéria qu’à l’étranger ».



« J’’invite également le peuple sénégalais à m’accompagner de leurs prières, afin que je puisse représenter dignement le Sénégal dans cette noble fonction », a demandé Alioune Badara Kébé, originaire de Grand-Yoff, qui s’est dit « honoré de servir » le Libéria et de « représenter dignement notre pays et ses valeurs ».