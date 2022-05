Liberté 5 Un laveur de voiture disparaît avec les 12 millions FCFA de son client, puis se fait arrêter

Ce dernier qui revenait de la banque et qui venait de retirer 12 millions de francs, a commis l’imprudence de mettre l’argent dans un sac qu’il a laissé à l’arrière de son véhicule. Et comme si cela ne suffisait, il a oublié le sac dans le véhicule, au moment de le confier à un jeune laveur de voiture, pour le nettoyer.



Ce dernier qui avait remarqué le sac, n’a pas hésité à détourner l’attention du jeune père de famille, dont la femme venait d’accoucher à la clinique, mais avait malheureusement perdu son bébé.



Et c’est donc, pour s’acquitter des frais d’hospitalisation et d’accouchement de cette dernière, qu’il avait fait ce retrait d’argent. La chance de ce dernier, c’est qu’il a très tôt remarqué la disparition de son sac. Ce qui fait, qu’il s’est tout de suite lancé à la poursuite du voleur qui avait déjà pris poudre d’escampette.



Finalement, c’est aux environs du terminus de Liberté 5 que le laveur de voiture a été interpellé. Mais entretemps, il avait largué le sac d’argent dans une maison en chantier.



Rattrapé et conduit sous bonne escorte à la police de Dieuppeul, le mis en cause a finalement conduit les limiers dans le bâtiment en chantier où il avait largué les 12 millions. Et par chance, l’argent a été retrouvé intact sur place. Il a été déféré au parquet pour vol.

