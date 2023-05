Liberté de la presse: Le Sénégal chute à la 104e place

Le rapport de reporters sans frontières sur le classement de la liberté de la presse dans le monde a fuité. En attendant sa publication aujourd’hui, il faut noter que le Sénégal a enregistré un recul grave. D’après le document, les baisses les plus importantes de l'édition 2023 se trouvent notamment en Afrique, renseigne L'As.



Modèle régional jusque il y a peu, renseigne la même source, le Sénégal se retrouve à la 104e place, soit un recul de 31 places. Cette dégringolade s’explique par les poursuites des journalistes Pape Alé Niang et Pape Ndiaye et de la forte dégradation des conditions sécuritaires des journalistes. Au Maghreb, la Tunisie occupe la 121e place à cause du Président Kais Saied qui est devenu de plus en plus autoritaire et intolérant aux critiques de la presse. La Tunisie perd ainsi 27 places.