Liberté provisoire refusée pour Samuel Sarr, décision du parquet Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2025 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Samuel Sarr/ Saliou Ndong Samuel Sarr reste en prison, car le parquet a refusé la demande de liberté provisoire soumise par ses avocats le 22 janvier. L’ancien ministre de l’Énergie et ancien directeur général de West African Energy (WAE) est détenu depuis le 28 novembre 2024, accusé d’abus de confiance dans la gestion de l’entreprise, impliquant plus de 8 milliards de francs CFA. Le juge du 2e cabinet, en charge de l’affaire, a sollicité l’avis du parquet, qui a émis une opinion défavorable concernant la demande de liberté provisoire. Samuel Sarr a été interrogé par le juge dans cette affaire. Depuis le début de l’enquête, le magistrat fait preuve de rigueur dans l’éclaircissement des faits et a récemment élargi les investigations en transmettant une délégation judiciaire à la Section de recherches.



Source : Sénégal Atlanticactu/ Samuel Sarr/ Saliou Ndong Samuel Sarr reste en prison, car le parquet a refusé la demande de liberté provisoire soumise par ses avocats le 22 janvier. L’ancien ministre de l’Énergie et ancien directeur général de West African Energy (WAE) est détenu depuis le 28 novembre 2024, accusé d’abus de confiance dans la gestion […]Source : https://atlanticactu.com/liberte-provisoire-refuse...

Accueil Envoyer à un ami Partager