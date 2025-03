Libye : 349 migrants interceptés au large des côtes libyennes (OIM) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Mars 2025 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | OIM Trois cent quarante-neuf migrants ont été interceptés au large des côtes libyennes au cours de la semaine écoulée. C’est ce qu’a annoncé, mardi, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Du 23 février au 1er mars, 349 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye », dont 21 femmes et […] ©️ Atlanticactu.com | Christian Mea | OIM Trois cent quarante-neuf migrants ont été interceptés au large des côtes libyennes au cours de la semaine écoulée. C’est ce qu’a annoncé, mardi, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Du 23 février au 1er mars, 349 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye », dont 21 femmes et six enfants, a indiqué l’OIM dans un communiqué dont atlanticactu.com a obtenu copie. Depuis le début de l’année, un total de 4.204 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye, tandis que 80 migrants sont morts sur la route de la Méditerranée centrale, a ajouté l’OIM. De nombreux migrants, pour la plupart africains, choisissent de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre les côtes européennes depuis la Libye, en raison de l’insécurité et du chaos qui y règnent depuis le renversement en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi. Récemment, le ministre libyen de l’Intérieur, Imad Trabelsi, a déclaré que la Libye pourrait recourir à « la déportation forcée des migrants illégaux » si la communauté internationale ne soutenait pas leur retour volontaire dans leur pays d’origine. Pour rappel, près de 1 700 migrants sont morts ou disparus en 2024, en tentant de traverser la Méditerranée centrale pour rejoindre l’Europe, l’une des routes migratoires les plus meurtrières au monde, selon les chiffres de l’OIM.



Source : Source : https://atlanticactu.com/libye-349-migrants-interc...

Accueil Envoyer à un ami Partager