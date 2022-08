Licenciement à Expresso : Le réseau "cale" toujours entre la direction et les travailleurs Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 16:28 | | 0 commentaire(s)| L'affaire des travailleurs licenciés par Expresso n'a toujours pas connu son épilogue. Lors d'une rencontre avec la presse ce lundi, le Syndicat National des Travailleurs des Postes et des Télécommunications (SNTPT) et les travailleurs d'expresso, ont dénoncé l'attitude de la direction générale de la société qui refuse de se plier et de respecter les accords trouvés avec les parties prenantes. Malgré le communiqué du ministre de l'Economie Numérique et de la Communication, la situation reste inchangée. Les travailleurs n'ont toujours pas accès à leurs postes de travail. Ils lancent un appel aux autorités compétentes pour trouver une solution au plus vite. Ils annoncent par ailleurs, continuer le combat jusqu'à ce qu'ils trouvent gain de cause.



Accueil Envoyer à un ami Partager