Licenciements à la CDC : Le Collectif des agents dénonce des abus et un manque d?humanisme

Le Collectif des Agents Licenciés de la Caisse des Dépôts et Consignations/Groupe (CAL/CDC-Groupe) riposte au communiqué de la Direction générale de CDC-Habitat, qu’il accuse de « manipulation » pour justifier des licenciements qu’il juge abusifs. Dans une déclaration transmise à Seneweb, le collectif fustige une opération ciblant des employés en contrat à durée indéterminée (CDI), motivée, selon lui, par des « considérations subjectives et politiques » en violation du Code du travail.



« Il n’a jamais été question de négociations amiables, loyales et libres, comme prévu par les articles L.61 à L.64 du Code du travail. Le protocole a été imposé unilatéralement, sans possibilité de contre proposition ni de consultation extérieure », déplore le collectif. Il soutient que ces ruptures de CDI, hors cas de faute lourde, bafouent les dispositions légales en vigueur.



Le collectif pointe du doigt les responsables : Fadilou Keita, directeur général de la CDC et président du conseil d’administration de CDC-Habitat, Mamadou Fall, directeur général de cette filiale, et Bouna Kanté, récemment nommé directeur général adjoint par intérim de CDC-Habitat. Ce dernier, qualifié de « transhumant politique » par les licenciés, aurait menacé les agents : « Vous avez deux choix : signer, prendre le chèque et partir, ou refuser et être licencié sur-le-champ avec interdiction d’accès aux locaux. De toute façon, vous partez. »



Au-delà des irrégularités juridiques, le CAL/CDC-Groupe dénonce un « manque criant d’humanisme et d’empathie ». Il cite l’exemple de collègues en congé de maternité, convoquées et licenciées le même jour. « Cette brutalité est inacceptable », martèle le collectif.



Face à cette situation, le collectif a saisi l’Inspection du travail et de la sécurité sociale pour dénoncer les conditions illégales de ces licenciements. « Nous irons jusqu’aux juridictions compétentes pour être rétablis dans nos droits », promet-il, réaffirmant sa détermination à contester ce qu’il qualifie de « justification maladroite » orchestrée par la direction.



