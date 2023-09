Lien sacré entre Serigne Touba et Thiès : Serigne Saliou Touré et sa mission à la Cité du Rail Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2023 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| L'union indéfectible entre Serigne Touba et la région de Thies s'est tissée à travers des liens spirituels et historiques profonds. Mais c’est en 1980, sous le leadership de Serigne Lahad Mbacké, Khalife général des Mourides de l'époque, que Serigne Saliou Touré fut envoyé à Thiès, pour y représenter la communauté mouride.

Ce choix fut guidé par la connaissance spirituelle exceptionnelle de l'homme, son profond amour pour Khadim Rassoul Serigne Touba et sa maîtrise du Coran. Dès son installation, il érigea une école coranique, dispensant l'enseignement du Coran et des écrits (khassidas) du fondateur de la confrérie mouride, Serigne Touba, façonnant ainsi de nombreux intellectuels dans le domaine de l'Islam.



Mais au-delà de sa mission spirituelle, Serigne Saliou Touré se distingua également par son engagement social, jouant un rôle essentiel en tant que médiateur et pacificateur entre les différentes confréries de la région. Il convient de rappeler que le décret qui restaura totalement la liberté de Serigne Touba, fut signé à Thiès, scellant à jamais le lien historique entre le saint homme et cette ville.



